針對黎智英案辦聽證會 香港監察促加國制裁中港

【本報訊】壹傳媒黎智英違反《港區國安法》案件審訊期間，美英等西方國家多次說三道四，企圖插手干預。加拿大眾議院國際人權委員會近日舉行針對黎智英案的聽證會，黎智英的律師團隊、兒子黎崇恩及人權組織「香港監察」成員作供，再次指指點點要求加拿大制裁中港官員，並提醒在香港經商的企業和個人，可能隨時會遭遇和黎智英一樣的處境。

外媒上周五（9日）報道，聽證會於上周二（6日）舉行。領導黎智英國際律師團隊的御用大律師加拉格爾（Caoilfhionn Gallagher）表示，根據《港區國安法》，在香港營運的每間加拿大公司都面臨風險，如果他們的任何員工批評港府，相關企業或個人就可能成為下一個《蘋果日報》和黎智英。

點名多位議員 籲凍結資產 「香港監察」政策顧問Katherine Leung則敦促加拿大學習美英政府，正式要求中國當局釋放黎智英，同時指出美國已經制裁25名中港官員，加拿大亦應推出實質制裁措施。她直指香港特首李家超是迫害香港人權的同謀之一，她又依據香港當局的公開申報說明，點名香港行政會議成員兼政協委員陳清霞、香港立法會議員黃英豪和林筱魯，都在加拿大擁有房地產，加拿大政府應制裁他們，凍結協助迫害人權的香港官員資產。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件在新春期間休庭，押後至2月19日續審，屆時前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。