工會倡續派電子消費券 提振市場

【本報訊】儘管香港經濟未恢復，財政赤字較高，但有工會表示應該顧及基本民生，不能減少社會福利，繼續派電子消費券刺激消費，以及成立幫扶青年就業計劃基金。工會亦表示希望政府可更關注職業安全，專款專項作工地職安之用。

議員吳秋北表示，希望財政預算案可振興經濟，善用資源，普惠民生，關愛基層。他指，儘管香港經濟未恢復，財政赤字較高，但更加應該顧及基本民生，不能減少社會福利，做好人才培養，保障就業，以及恢復經濟，與民共享。

議員籲專款專項作工地職安 議員鄧家彪表示現時息口高，令存款儲備達到近年新高，政府應用不同方式增值，舉例指機管局發行債券受歡迎，認為港府發債值得考慮。他指希望政府能夠採取雙贏方案，繼續派發電子消費券，提振本地消費市場，或以「閒暇消費券」的模式讓市民周末使用，以及現金回贈消費券，提升旅客和本地市民消費意欲。

近年工地事故頻生，議員郭偉强指應有專款專項做工地職安，又表示政府應評估輸入外勞對本地年輕人就業前景衝擊有多大。針對青年發展，議員陳穎欣建議成立4,500萬幫扶青年就業計劃，因現時青年約有7萬失業，3萬就業不足，計劃可幫助青年人投入就業市場。議員梁子穎則建議可提升退休年齡，讓仍有勞動力的長者可繼續工作。