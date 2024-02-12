樓市撤辣呼聲四起 政府僅稱小心處理

財赤千億開源乏力 期望派錢勢碰壁 政府將於本月底（28日）公布新一份財政預算案，社會對於樓市「撤辣」的呼聲高，財金官員昨表示，官員指會不斷檢視住宅物業市場，指不少市民花畢生積蓄購置物業，政府要小心處理「辣招」，又強調當年是按客觀因素和市況，決定引入樓宇需求管理措施。他指出部分透過金融機構優惠貸款買樓的業主，按揭成數可達95%，如果樓價回落容易變成負資產，政府要顧及市民承受能力及金融系統安全。他又指，即使是負資產個案，脫供比例都處於低水平，相信各項壓力測試能夠築起保護閘。

政府原先估計去年財政赤字高達500多億元，財金官員昨出席電台訪問時指，去年賣地及印花稅收入大減，財赤或增近一倍至約1,000億元。他指出有需要開源節流，提及調整公共服務收費時要考慮市民承擔能力，但亦會盡可能收窄定價與成本的差距。他又指在財政預算案諮詢期內收到絕大部分意見都反映，政府不需要再派錢。雖然收到不少意見反映以往大部分措施可以重新考慮，惟不需如以往推出大幅紓緩措施。

息口料回落 稱利好經濟 他強調政府「下大決心」節流，開源方面會小心謹慎。至於調整公共服務收費，他指出經濟恢復速度慢，不少人壓力相當大，會顧及市民承擔能力，但亦會盡可能收窄定價與成本的差距，他表示，正研究和評估調查政府收費的需要，指不能「一蹴而就」，要逐步收窄差距。

官員又預期來年經濟環境較去年穩定，認為隨息口回落，利好外國經濟情況並帶動需求，相信本港資產市場和出口表現都將比較穩定。他又指香港屬全開放細小型經濟體，受外圍因素影響較大，尤其70至80%交投量涉及內地企業，而去年有一段時間美國對中國的打壓力度強，對市場氣氛都有一定影響。