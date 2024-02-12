醫健：藥到病除：濕疹與潤膚膏

潤膚膏是濕疹治療很重要的一部分。它可以為皮膚保濕、潤膚及鎖水，避免皮膚變得乾燥和痕癢。患者可以每日定時塗抹潤膚膏，並在洗手及洗澡後再使用，以保持肌膚有足夠水分。部分患者會使用乳化軟膏（豬油膏）等油性潤膚膏代替沐浴露洗澡，減少洗澡帶走的皮膚水分。如果醫生處方了其他藥膏，則應與潤膚膏相隔15分鐘使用，令兩者不互相影響吸收。

冬天適用油性潤膚膏 而面對五花八門的產品，患者該如何選擇？其實患者可以按自己的需要選擇潤膚膏。例如較水性的潤膚膏（乳液、乳膏）比較清爽，適合塗抹在臉上或夏天使用。而較油性的潤膚膏（軟膏）則較滋潤，適合塗抹在非常乾燥的肌膚或者冬天使用。此外，不少水性潤膚膏都會令傷口刺痛，所以應在傷口上使用油性潤膚膏。患者可多嘗試不同配方，以尋找適合的產品。如果對選擇潤膚膏有疑問，可以向你的醫生或藥劑師查詢。

除了潤膚膏，濕疹患者可以從生活習慣入手改善濕疹。在洗澡時，患者應使用接近體溫的水及無香味的沐浴產品淋浴10至15分鐘，以減少皮膚油脂流失同時保持清潔。此外，患者亦可以選擇穿着通爽及鬆身的棉質衣服，減少衣物材質摩擦皮膚產生刺激。飲食方面，除非由醫護人員診斷該食物會導致濕疹發作，患者應均衡飲食，以吸收足夠營養修復皮膚。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心

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