8海關搜查犬BB亮相拜年 與消防合作繁殖 滿周歲即受訓

【本報訊】8隻海關搜查犬BB昨大年初二在社交媒體專頁上亮相，向市民拜年。這批史賓格跳犬是海關與消防處再次合作繁殖幼犬，由兩部門的搜查和搜救犬配種8隻幼犬。幼犬在去年11月29日出世，目前已有兩個月大。牠們一歲左右會分別接受兩部門訓練，通過為期10個星期的嚴格訓練課程，便可以成為搜查犬，分別派駐機場、口岸及貨櫃碼頭執勤。

史賓格跳犬擁有靈敏的嗅覺及高度服從性，而且靈活好動，適合於狹窄空間執行嗅查工作。這批幼犬的母親Effie是海關煙草搜查犬，今年兩歲9個月大，負責於貨櫃碼頭同其他貨運站嗅查貨物，打擊販運私煙，父親Twix則是「救災英雄」，現年兩歲半，曾經和消防處到土耳其哈泰省地震災區，協助搜救工作。

港搜查犬已應用「智能頸圈」 8隻幼犬目前在港珠澳海關搜查犬繁育中心，24小時有專業海關人員照顧，Effie亦在旁邊陪伴。牠們的名字第一個英文字母將會組成「PIONEERS」（先驅者）」，意思是部門做了不少突破性的發展。海關去年獲世界海關組織認可，成為亞太區「地區犬隻訓練中心」，透過舉辦犬隻訓練課程、研討會等，亦率先應用「智能頸圈」（Smart Collar）在搜查犬工作上，是本港首個引入「智能頸圈」的執法部門。