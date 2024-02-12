闊別4年再盛放 新春煙花耀維港 8幕全長23分鐘 34萬人現場觀賞

【本報訊】賀歲煙花，相隔4年後重現！新春煙花在大年初二晚上於維港上空盛放，踏入8時，煙花匯演音樂在兩岸奏起，海上躉船紛紛傳出陣陣炮聲，上空頓時呈現五光十色的煙花，維港兩岸逾33.8萬名市民同步觀賞，「嘩嘩」聲的歡呼此起彼落！幸好天公作美，維港的能見度頗高，夜空中綻放出的煙花清晰可見，令人目不暇給。不少人舉機捕捉璀璨一刻，小童則伏在父母的膊頭探視金光閃閃的圖案。

市民一早到海旁「霸靚位」 大年初二煙花匯演的主題是「龍年百業旺、盛世中華強」，全長23分鐘煙花分8幕，由3艘躉船發放，賀年歌曲加上流行音樂作為背景音樂。首幕「鼎騰虎躍」由響亮的鑼鼓聲為煙花匯演展開序幕，高空中帶出「閃電雷鳴」；第二幕則播出組合Twins的「八星報喜賀賀喜」，空中發放「金色8字」及「紅色8字變爆裂」的造型禮花彈，似金銀財富布滿維港夜空，寓意廣大市民財源滾滾。

而第6幕「我鍾意」則有「笑臉」及「雙紅心」造型煙花，提醒港人在繁忙生活中放慢步伐，珍惜生命。最後一幕的「豐收鑼鼓」進入匯演最高潮，夜空中綻放出「金元寶」及「千輪金雨」造型煙花，祝願賺個盆滿缽滿。澎湃的「特大錦冠」造型煙花更在最後30秒密集發放。

而在煙花盛放前的數小時，維港兩岸海旁已有海量旅客及市民「霸靚位」，尖東文化中心附近坐滿人，部分攝影發燒友已架好腳架，待拍攝煙花最燦爛的一面。有位於尖沙咀、能望維港海景的酒樓推出能邊吃邊觀賞新春煙花的套餐，昨晚的訂枱早已爆滿。另有餐廳負責人指，是次煙花正值晚飯時間，訂座早在兩周前爆滿，多數客人來自內地，料生意額較去年大年初二多至少20%。