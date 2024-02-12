迎龍開年飯 回首兔年生意靜 審慎樂觀看前景

海味店8餸1湯「意頭菜」 祈求客似雲來 踏進復常通關的大年初二，上環有老字號海味店按照傳統「開禡」，在店內與親朋好友共進開年飯，東主親自下廚，炮製8餸一湯「意頭菜」，祈求生意興隆、客似雲來。不過，東主慨嘆去年生意欠佳，比前年最少跌三成，形容他入行多年以來「未見過咁差」，比疫情時更慘淡，來年他展望則審慎樂觀，冀情況改善。

昨日早上11時左右，位於西營盤、開業近60年的老字號海味地舖「裕隆海味」，開始準備拜神儀式，店內準備好燒豬、雞、蓮藕、活生魚、柑桔等好意頭食材，店舖東主及其家人亦逐一點起香燭、燒祭品衣紙誠心祈福。

至中午近12時，店內開始吃開年飯，菜式有寓意「發財好市」的髮菜蠔豉、「紅皮赤壯」的乳豬、「年年有餘」的煎封鮮魚、油鴨臘味、南乳齋菜、切雞等。

疫前內地客豪花6萬成絕響 裕隆號由家族經營，今年踏入成立的59周年，第二代傳人吳先生秉承多年傳統，年初二上香拜神、吃開年飯，親自下廚炮製8餸一湯，他表示去年年初二僅8人吃開年飯，今年筵開兩席、共17人一同進餐，對此感到高興，就算生意欠佳，預備開年飯菜式亦不會特別「手緊」。

對於店舖生意狀況，吳先生慨嘆去年生意比前年差起碼三成，直言：「入行幾廿年未見過咁靜。」他表示，疫情前內地旅客較豪爽，曾有內地顧客花高達6萬元，但近年內地經濟不明朗，去年開關後旅客消費額大幅減少，加上本港經濟亦不景，去年下半年，股市及樓市表現不濟，市況頗為淡靜。

北上限制帶海味削購買意欲 他又表示，往年農曆新年前是旺季，而且過去兩年港府均有派電子消費券，店內擠滿購買參茸海味的顧客。惟今年新春前卻不見人潮，尤其當局今年特別嚴格執法，限制帶海味到內地，他早前赴內地帶約半斤瑤柱碎自用亦被扣關，進一步削弱內地旅客購買海味的意欲，生意比疫情期間更差。