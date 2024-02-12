逾5.2萬人次到沙田車公廟祈福

【本報訊】適逢大年初二車公誕，不少市民都到沙田車公廟上香祈福。華人廟宇委員會秘書處公布，昨日共有52,227人次進廟。市民祈求身體健康，又希望港府可再派現金，亦有市民寄望來年闔家平安，經濟更好。有檔販則指生意淡薄，相信與港人購買力減少有關。

市民陳先生和黃小姐特意到場「沖太歲」，談到來年願望，黃小姐表示希望來年政府可派一萬元現金，不要再派消費券，陳先生則期望身體健康。

早上8時許已到場的黃先生則指，相比往年今年人流不多，以往求籤都需要排隊，今日就不需要排隊。他期望新一年政府可以幫助低下階層，來年可以有更多遊客帶動經濟。有份到場的市民叢先生則希望祈求闔家平安事事順利，希望疫後會更好，經濟會更好，自己今年也花了數千元買風車。

封路損檔販生意 憂難回本 在車公廟擺檔多年檔販曹先生指，目前生意淡薄，因為政府封了附近的入口，導致市民入廟參拜後，離開時才經過攤檔。他指，封路安排影響生意，而當局在過去18年從未這樣做，希望年初四（13日）後可以重開，明白當局需要人流管制，但期望不要「封得太勁」。若封路加上天氣不佳，憂難以回本。

同樣擺檔多年的檔販李先生指，市民購買力減弱，「財神11蚊睇都唔睇就走」，表示初一啟市當日生意仍能接受，但比起疫情前仍較差，未能回復疫情前的水平。