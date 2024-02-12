車公示警 民生政經未安定 明日大嶼須煞停

損了良材失却力 9月過後始有起色 昨日是甲辰龍年大年初二車公誕，一眾地區人士昨早約6時許抵達沙田車公廟，為香港求靈籤。儀式7時舉行，按照傳統，地區人士經過一跪三叩首及上香參拜等儀式後，為香港龍年運程求得第15號中籤，亦是連續第7年求得中籤。該籤籤文為「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失却力，獻君留住待春臨。」解曰「家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂。」有地區人士表示，該籤文寓意政府應推出好政策，例如樓市減辣、勿放棄金融地產等，以助經濟發展，但有解籤師傅則指香港找不到出路，或要待今年9月後才會好轉，寄語港人「自求多福」，又稱強推明日大嶼一定「弄巧反拙」。

地區人士表示，樓市股市向下，過去幾年香港經濟差，希望政府推出好政策，如樓市減辣措施，切勿浪費時間及資源，目前市場已無炒風，希望交由市場決定，促進市場自由運作，並進一步減少股票印花稅，重拾股市旺氣，爭取更多盛事在港舉辦，邀請更多出名的體育明星等，帶動消費力。

籤文亦提醒香港需要尋找新方向，「斧斤持以入山林」形容「很多樹都可以選擇」，指香港近年主要發展創科，但需要時間和資金培養及發展，如新田科技城仍需要時間發展。不過，籤文中提到「求財未遂」，提醒政府不能只搞創科，而放棄金融和地產。至於「求財未遂」是否呼應暫緩北部都會區的說法，地區人士僅稱港府月底即將公布財政預算案，指香港不能等，政策要更精準。

這是自2018年起，連續7年求得的中籤。不過今次求籤的過程不太順利，連續4次同時間跌出數支靈籤，要再重新來過，最終第5次求籤，才成功求得第15號中籤。

日夜繽紛難救港 自求多福 車公廟場外解籤師傅陳天恩拆解籤文時表示，「只能講一句，麻麻哋」，認為該籤為中下籤，籤文首段「斧斤持以入山林，未得之時那處尋」，形容香港猶如走入八陣圖，怎麼都無法走出來，「行到腳都痛埋車公叫佢（香港）等一等」。籤文下半段「損了良材失却力，獻君留住待春臨」，即認為香港經濟會好轉，但要待春天才回復，認為9月後才會好轉。而目前離9月仍有一段時間，今年立春又已過，春天要明年再來，經其計算，最快好轉的時間為秋天時分，即9月左右。

他又呼籲政府「搞好民生先，唔係經濟點會好得番呢？」促政府最好於財政預算案推出穩定民心政策，一人再派5,000元會比較好。目前香港正力推盛事經濟和夜繽紛，陳對此有保留，直指成效「有眼睇」，又相信日夜繽紛未必幫到香港。至於港人要靠誰打救，香港經濟何去何從，陳天恩則指，港人要趨吉避凶「自求多福，邊個都幫唔到」。

5度求籤才成功 「意頭唔好」 被問及籤文指「待春臨」，香港多項政策如明日大嶼等，是否也應「待春臨」，陳指明日大嶼「要等一等」，「樣樣嘢都要等一等」，若不聽車公言，強行去做一定弄巧反拙。陳又稱5度求籤才成功，過程不順利對香港有影響，直指「意頭唔好」、「無人求籤會求到咁」，估計當時「可能佢個心都唔定」。

15號中籤斧入山林求財未遂 市民誠心向車公上香祈福。 解籤師傅陳天恩指今年籤文「麻麻哋」。 大批善信到車公廟參拜。 地區人士指，政府應該推出精準、及時的政策。