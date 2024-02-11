水果殘留毒農藥 新年食也不心安

香港食物安全警鐘長鳴，早就不是新聞，想不到龍年伊始，港人仍是難逃食不安心的困局。本報走訪全港多區，購買4種港人常吃、可以去皮或連皮食用的水果，結果發現全部樣本的殘餘除害劑滴滴涕（DDT）含量超標，最多更超標12倍，令人咋舌。

根據《食物內除害劑殘餘規例》，滴滴涕在水果中的最高再殘餘量為0.05毫克/公斤（0.05ppm），香港、內地以至世界多地都已停用，惟事實卻令人震驚。本報記者近日走訪大埔、深水埗、太子及長沙灣等多個街市及水果店，購買蘋果、提子、梨及桃4種水果合共8個樣本進行化驗。結果全部樣本的滴滴涕含量都超標，幅度介乎1.4至12倍不等。超標最多的為購自長沙灣、來自內地的富士蘋果，次高樣本同屬內地富士蘋果，購自大埔，超標9.2倍。而通常連皮食用的提子，兩個樣本分別超標1.4倍及2.2倍。

家庭醫生指出，滴滴涕會影響神經系統、肝及腎以至生殖系統導致不育，一旦被人體吸收就難以排走，部分人出現老人癡呆及柏金遜症等現象，不排除與人體長期積聚毒素有關，可見茲事體大。負責把關的食安中心再次失職，彰彰明甚。

一如既往，食安中心對於有毒食物的化驗結果不以為然。該中心表示，過去共抽取超過6,150個水果及其製品樣本進行除害劑殘餘檢測，包括約400個樣本作滴滴涕檢測，均未有檢出不合格的樣本。言下之意，有毒水果賣通街，不關該中心的事，彷彿本報多事似的，簡直豈有此理。

事實上，食安中心敷衍塞責的事例不勝枚舉，單是消委會驗出市面充斥有毒食品，食安中心每次都駁斥沒有發現，似諉過消委會無中生有，便是典型例子。對於本報為民請命，揭發毒食，當然也是一派「話之你」的模樣。例如消委會早前揭發市面臘腸含有致癌物，30款臘腸之中，6款檢出禁用或致癌染色料，兩款塑化劑超標。食安中心隨即唱反調，強調跟進樣本的檢測結果合格，恒常抽查也沒有發現問題。至於本報亦曾為街市有售的臘腸和膶腸進行檢測，發現所有樣本重金屬嚴重超標，其中一個膶腸樣本更被測出水銀超標逾300倍，惟食安中心同樣沒有反應。

食安中心這個廢部門於2006年成立，首長為「食物安全專員」，邀請大量醫生、學者、教授擔任委員，擺出對公眾健康負責任狀，但事與願違。這些年來，本港食安事故層出不窮，蘇丹紅鴨蛋、山東龍口毒粉絲、上海過期爛肉、哮喘豬肉、三聚氰胺毒奶粉、甲胺磷菜、重金屬大米、孔雀石綠水產、塑化劑飲料、坑渠油等等，沒有最毒，只有更毒，所謂監管形同虛設。

曾幾何時，香港有「美食天堂」美譽，可惜俱往矣。歸根究柢，與官僚不監不管、將食安視作兒戲脫不了關係。所謂辛苦得來志在食，香港人卻連這麼卑微的願望也求之不可得，幸福感真是無從談起！