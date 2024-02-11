笑看天下：停火無望 最大障礙

加薩停火無望。據悉，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯要求加薩停火135日，作為釋放所有人質嘅條件。美國國務卿布林肯很努力在中東斡旋，他稱哈馬斯提出嘅方案並不可行，但要達成協議並非遙不可及。事實上，布林肯如穿花蝴蝶，會見卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、以色列總理內塔尼亞胡等，忙得不可開交，卻徒勞無功。

以色列已經完全唔聽老美支笛，內塔尼亞胡尤其囂張，佢日前喺記者會上，一臉不屑表明拒絕哈馬斯嘅建議，指與對方嘅談判冇任何進展，形容哈馬斯開出嘅條款係「妄想」。內塔尼亞胡一直以全面戰勝哈馬斯為唯一解決方案，而持續嘅軍事壓力係釋放人質嘅必要條件，揚言以軍將喺幾個月內戰勝哈馬斯，取得徹底及最終勝利，不會有其他解決方案；佢仲警告，若果哈馬斯能夠喺加薩存在，發生下一次屠殺只係時間問題！

對於以軍嘅行動即將擴大至拉法，聯合國秘書長古特雷斯曾警告，以軍一旦進軍拉法，將加劇當地嘅人道危機，並引發難以估計嘅地區局勢後果。聯合國人道事務協調辦公室（OCHA）表示，拉法屬於人口稠密地區，以軍若將行動範圍擴大到當地，將導致大量平民傷亡。然而，殺紅了雙眼嘅內塔尼亞胡根本係想趕盡殺絕巴勒斯坦人，還會顧及甚麼人道主義嗎？有美媒分析了數以百計身處加薩以軍喺社交平台發布嘅影片，顯示不少以軍劣行，例如公然摧毀、破壞平民設施；千方百計羞辱巴人，譬如一邊破壞一邊豎起拇指，笑着倒數爆炸和跳舞慶祝等。如此羞辱巴人，完全無法紀可言！

還是美國前國務卿希拉妮頭腦清晰，她直斥內塔尼亞胡不值得信賴，需要下台，否則以巴難以停火。