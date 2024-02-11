撥亂反正：美卿敗走 普京出訪

日前提到美國國務卿布林肯，在短短幾個月內5度出訪中東，希望制止以巴戰事擴大，以至最終促成雙方停火和談，但一如所料無功而還。雖然伊朗仍舊按兵不動，但被指獲伊朗支持的多個反美武裝組織，未有停止對駐守中東各地的美軍設施和歐美商船發動襲擊，美軍則繼續以近乎恐襲的無人機及導彈攻勢作為反擊。一旦其中一方過了火位，發生嚴重的誤炸或誤判，戰事便會向其他中東國家迅速蔓延。

至於停火問題，據報哈馬斯提議以方釋放所有被捕巴勒斯坦人，來換取釋放所有以色列人質和停火數個月，但遭以色列總理內塔尼亞胡一口拒絕，並揚言會繼續戰鬥直至取得勝利，即是殺光或趕走所有在加薩的哈馬斯分子為止，令布林肯的和談倡議再度落空。

平心而言，雖然以軍在加薩的推進愈見困難，傷亡持續增加，來自包括美國在內的反戰輿論壓力亦愈來愈大，但始終雙方的軍事實力相距甚遠，以軍已殺到加薩南部的最後幾個城市，哈馬斯的停火建議確實缺乏吸引力。若哈馬斯因為被逼埋牆角，而報復處決所有或部分人質，便正中內塔尼亞胡下懷，讓以國強硬派更有理由拒絕和談及否定巴勒斯坦建國。唯一轉機是哈馬斯願意無條件釋放所有人質，但這樣即等同投降，機會看來相當渺茫。

另一邊廂，據報俄羅斯總統普京將訪問土耳其，是自俄烏戰事爆發後他首次到訪北約成員國，而土耳其也是其中一個最反對以軍屠殺加薩巴人的中東大國。普京此前還破例接受了個別西方傳媒訪問，又與擁有核武的北韓互動頻仍。連串動作顯示，普京已在對外的俄烏戰事和對內的總統選舉穩操勝券，有能力重返包括中東在內的國際舞台，再次左右大局，抗衡美國。