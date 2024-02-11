自成一家：光明論大戰崩潰論

中國經濟在疫後的復甦速度未如理想，引發歐美一些學者和媒體質疑中國經濟快將崩潰，北京則大力宣傳中國經濟光明論還擊。理論上而言，一件事未發生之前，任何情況都有機會發生，也就是說，中國經濟是走向崩潰還是前景光明皆有可能。所以我們只能根據以往歷史和現況，就這場論戰作出稍為客觀的判斷。

其實，中國崩潰論並不是新鮮話題，早在1989年就已出現中國政治崩潰論，上一次炒作則是2015年初的中國金融崩潰論，聲言中國股市將會崩潰並導致全球經濟危機。不過，過往多波中國崩潰論的論述皆存在兩大盲點而以失敗告終。依我來看，近來這一波中國經濟崩潰論亦是如此。

首先，中國崩潰論提倡者過度放大了中國經濟的風險。以最近的中國崩潰論為例，過去一年中國經濟增長的確明顯放緩，房地產市場低迷，A股持續低走，令人對中國經濟前景充斥悲觀情緒。但要注意的是，中國仍有許多二、三線城市未開發，只要北京當局在政策上成功釋放出這些地方的發展潛力，中國經濟前景還是樂觀的。

其次，中國經濟崩潰論的某些論者往往陷入了結論在先的盲區。部分人唱衰中國經濟日本化，或者中國崛起已見頂，背後各有不同目的，包括希望中國出現崩潰。但實際上，這只是一個價值判斷，而不是事實判斷。中國政府已針對當前的經濟問題推出不同的改革舉措，以化解經濟風險，故意忽略北京在這方面的努力和成果並不公允。

中國經濟的現狀和前景其實並非如一些人所描述的那麼悲觀。當然，不斷重複中國經濟崩潰論或會影響到一些內地民眾。中國當務之急是主導話語權並有力地反擊西方，防止出現自我實現的預言。