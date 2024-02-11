冰鑑春秋：美中新年的和局亂局

新年伊始，多數人都希望有個更好的局面，但兩岸最憂心的是美中之間如何競合？和平年代到底是在今年畫下休止符，還是有一個開創性的未來？

大陸兩位數增長的經濟奇迹不再，勢必連動到兩岸乃至全世界的經濟活動，所以台灣政府一定盡量做多，營造台灣不畏威逼、逆勢成長的假象。但問題在於，台灣出口導向的經濟必然與世界脈動亦步亦趨，而中國大陸就是世界的工廠，儘管轉包到東南亞或其他國家，整個經濟契機還是關鍵在此，所以若大陸真如某些人所想的再也難以返回榮景，那幾乎注定台灣與整個世界的經濟趨於悲觀。

另一方面，美國內憂外患的狀態非但沒有解決，反而在拜登老是抓錯時機的處理下，變得更加錯綜複雜，所以，在新一年裏，我認為美國儘管一定還是保持表面上對北京的圍堵與禁令，但私底下卻會放鬆，因為若美中對立日趨激烈，受害者將是廣大美國中下階級，這是任何美國想要競選總統的人絕對承受不起的考驗。

然而，「抗中保美」畢竟是民主與共和兩黨最重要的共識，美國面對中國的挑戰，在新的一年裏一定還是會針對中國任何可能威脅，或甚至只要跟美國利益沾到一點邊的企業，都用相對嚴厲甚至直截了當的方式進行制裁。只是拜登政府能騰挪的空間愈來愈小，到最後只會把自己的路走絕。

但對大陸來說，此時與美國決裂顯然不智，而在對手可能為了選舉做出種種激情演出的情況下，北京顯然決定走一條短空長多的路，也就是「你有千條計，俺有老主意」，一切都等選舉結果出來之後再說，雙方的勾心鬥角，不僅不會因為新年停歇，未來一定會更加細膩與刁鑽，只是我們不禁要問，台灣人到底要往哪兒走？