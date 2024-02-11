橫眉冷看：西方也要用這一套

中國藝術家艾未未的名字，不少香港人都熟悉，尤其是部分「黃絲」分子，更視他為反北京、反強權的代表人物。強權是否就一定不好，這問題我們容後再談，但你可知道，艾未未現居於葡萄牙，最常掛口邊的批評對象，卻不再是中國政府，而是西方政府。在他口中，目前歐美國家管制言論，比北京更嚴格，跟毛澤東主政時期可堪比擬。

早前，艾未未接受英國天空新聞訪問，狠批美西方的管治手法，認為對言論自由的箝制，近乎無所不用其極。他舉出一個例子，說美國紐約大學有兩位教授私下討論，批評以色列對巴勒斯坦哈馬斯組織的報復行動，逾越了合理的標準。這些言論後來被校方發現，二人馬上遭停職。今日的西方大學，看來已不再有自由說話的權利。

艾未未所講的現象，在今天的西方世界確實存在，言論似乎不再自由，甚至說白了，是愈來愈不自由，但這情況可能也是迫不得已。如今時逢末世，愚昧、昏憒者滔滔皆是，為政者審時度勢，擔心任由人人放言高論，恐怕會動搖民心，進而加深種族矛盾，社會的動盪甚至是內戰便可能於焉而生。

遠的不說，單看2019年反修例時期的香港，當時「藍營」與「黃營」尖銳對立，要不是中央政府在背後看得牢，香港就算不爆發內戰，社會恐怕亦早已散架。究其原因，或許是當時香港的言論太過放任自流，讓一些掌控媒體的野心家有機可乘，肆意煽惑民眾，社會才會亂得不成樣子。

因此，以適當的強權糾正歪風，未必是壞事。昔日美國及西方國家批評中港政府不應管制言論，到頭來，他們今日所用的，不也是這一套嗎？