強詞有理：還原真相

美國資深媒體人卡爾森最近採訪俄羅斯總統普京，成為俄烏戰爭爆發以來首例，自然引起全世界高度關注，在西方更是引發軒然大波。有歐美政客和媒體認為這是「大逆不道」的行為，批評卡爾森背叛西方，成為克里姆林宮的「附庸」，要求對其制裁甚至逮捕。卡爾森本人則透露，拜登政府曾經兩次試圖阻止他採訪普京，而且非法監視其短訊，大有白色恐怖的味道。看，這就是西方提倡的所謂言論自由和新聞自由！

為何西方對這次採訪的反應如此激烈？答案很簡單，因為普京說出了俄烏戰爭背後的真相，而這些真相正是西方政客和媒體最不想讓民眾知道的。正如卡爾森指出，西方尤其是美國媒體一直通過選擇性報道欺騙民眾，大量採訪了烏克蘭總統澤連斯基，卻從未接觸或聆聽俄羅斯總統普京，以致絕大多數民眾對俄烏戰爭的前因後果缺乏了解，對戰爭帶來的重大影響包括重塑世界格局也一無所知。

事實上，西方一直利用國際話語權，刻意營造「訊息繭房」，掩蓋甚至扭曲真相，剝奪公眾知情權，導致西方社會愈來愈反智。近年來大多數民眾對俄羅斯和中國的印象趨於負面，正是因為受到政客和媒體誤導和洗腦，中俄長期被抹黑和妖魔化，西方民眾怎麼可能有好印象？這次卡爾森採訪普京，還原了許多真相，無異於打破了訊息繭房，也打破了西方民眾對政客和媒體的信任，難怪他們氣急敗壞。

這次採訪長達兩個小時，普京侃侃而談，既談歷史，也談現在，既談俄烏衝突，也談世界局勢。卡爾森稱讚他是「百科全書」，一點也不誇張。當中也有涉及中國的話題，其獨特觀點頗值一提。普京指出，與強大的俄羅斯相比，西方更害怕強大的中國，因為俄羅斯只有1.5億人口，中國則有近15億人，而且經濟正在飛速發展，每年增長5.5%，過去更高。俾斯麥曾經說過：最重要的是潛力。中國的潛力是巨大的，按照購買力平價計算，中國是當今世界第一大經濟體，很早之前已超過了美國，而且速度還在增加。

寥寥數語，指出美西方忌憚並遏制中國的真正原因。普京是一個既自信又率真的人，過去曾多次表達類似觀點，可見他對中國的讚賞完全出自內心。中俄能夠成為真正朋友，是彼此的幸運；美西方將中俄視為敵人，是他們的不幸。