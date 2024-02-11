坦言集：國際關係

一帶一路碩士班的招生，過往國際關係班不比國際工商管理班弱。有一年，國際關係班招生更加踴躍。我當時便說，我們招的多是內地企業家，他們開始了解到國際關係對經濟市道、企業的經營環境影響大，企業的發展戰略重於內部管理。這反映企業應對世界的變化。兩年下來，今次招生的情況逆轉，何故呢？

早一、兩年新冠疫情夾美國對中國的貿易戰，新冷戰開始出現，前年還有烏克蘭戰爭，國際關係變化似乎主宰着國際經濟、企業經營。尤其是我國的外貿外經一直依賴美國與西方市場，一起變化，便帶來巨大震動。在危機之中，國際關係似乎可指出出路，也至少解釋變化的因由。去年10月開始多了以巴之戰，戰亂更重，甚至有說美國要在南海、台海挑起與中國的鬥爭。國際關係對國際和企業經濟的影響更大，理應更多人要學習國際關係。

可是，幾年前是中美關係、俄美關係突變，出人意外。兩、三年來，形勢清楚，中美、俄美關係必然惡化，但未至於爆發直接戰爭。世界大戰的威脅仍然存在，可國際經濟並沒有破裂，美國是相逼，還不敢動干戈。且美國從脫鈎退至減少風險，俄美在烏克蘭戰場似戰未戰，盡在鬥消耗。俄羅斯石油輾轉出口歐美，西方禁運的亦繞途入俄。國際經濟貿易還可繼續，只是區域模式有變。

中國、俄羅斯未受重創，美國及西方得益亦有限，形勢朝新冷戰方向發展卻為中俄抗拒，美國與西方推動乏力，國際經貿仍在有限衝突中復甦。即使中國出口美國減少，出口其他國家還有增加。美國最終產品銷售的供應鏈，中國還控制着中上游。中國製造業產值世界第一，相當於大多數工業國產值的總和，與中國脫鈎是不可能，全球供應鏈的重心仍然集中於中國。即使俄羅斯受西方制裁與戰爭壓力，反倒逼出結構調整，經濟還可增長，有增長便是有生意。中國國內市場飽和，出現通縮，便是產能過剩，要大舉出口擴張。

企業不管國際關係變化，只要跟着國家外交方向，可繼續利用中國產能與大市場，大做生意。國內工商管理用途有限，國際工商管理便成發展所急需。中國當然要有更多的國際工商管理人才，不再聚焦西方。但企業高層負責戰略布局，官員專業人士也應有全局理念。國際關係的課程還是重要，特別是要突破西方視野。