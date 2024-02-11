醫健：伶牙俐齒：年少牙齒日記

跟太太看電影《年少日記》，它得到各方高度關注和好評，令大家更加關注校園欺凌和家庭暴力，恨錯難返，對小孩子帶來永久性的心理創傷和缺陷。

關於校園欺凌，間中從我的年少病人口中知道，因為他們的牙齒長得不漂亮而受到同學惡意嘲笑，「哨牙仔」、「鞋抽面」、「大牙肉」、「bird face」等等。言者無心，聽者其實非常非常在意，句句都刺進了小孩子心靈。

天下哪有不愛孩子的父母？都希望將最好的給他們，要是條件許可的話，都希望盡快改正他們的牙齒或骨胳問題。人類的骨格發育和牙齒成長，大部分由先天性的基因決定，再加上後天的環境因素等種種原因，例如營養、習慣、疾病、健康衞生常識，錯綜複雜日積月累而成為自己。其中有些是可以預測的，但也有許多不確定因素，要籠統地給所有病人定義唯一的所謂「箍牙的黃金時間」，這恐怕是不切實際甚至乎不正確的。

筆者早前文章提到，「骨性倒及牙」便絕對不是愈早干預或治療愈好，必須等待下顎顎骨發育穩定下來，反之「牙性倒及牙」卻不妨早些處理；至於「嚴重哨牙」，必須要界定出問題所在，有沒有牽涉下顎過短或發育不健全，是否需要考慮透過功能治療器去刺激下顎成長，抑或是上排門牙過度前傾或上顎牙床骨前突，能透過拔去小臼齒騰出空間，從而讓「削出的」門牙的往後修正；多生齒的手術性移除，絕大部分建議早些進行，以減少對仍在顎骨裏發育中的恒齒造成阻生；在舊文中亦簡述過微種植體治療露齦笑（俗稱「大牙肉」），我們亦必須要耐心等待，一般建議待上顎骨發育已然穩定，針對性的牙齒矯正治療才能夠有效地成功進行。變化萬千，豈有人人一樣無差別的「黃金時期」。

我們也許沒有能力去阻止下一次年少日記的悲劇重演，也許沒有能力去阻止網上錯誤的「牙科知識」繼續流害，也沒有能力改變遺傳給了孩子的基因；但至少我們都能從自己出發，教導大家從今別再以面形或牙齒特徵取笑對方亂起花名，將正確箍牙資訊分享給親友和讀者，和每天都將正向能量送給家人和孩子，因為笑容和愛就是最好的靈丹妙藥。牙齒矯正科專科醫生邱家寶