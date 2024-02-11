專家：流感數字時升時跌 不代表高峰期完結

活躍度呈M字趨勢 料新春後病例反彈 本港疫情反覆，近日流感活躍度掉頭回升，新冠病毒數據亦同步上升，雙疫威脅或反彈，市民節假日期間拜年及聚會都不能掉以輕心！香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，參考以往數據，流感活躍度呈「M」字形趨勢，數字回落不代表高峰期完結，提醒市民近日天氣轉冷，呼吸道病毒相對會較活躍，預計農曆新年後病例將會回升，建議高危群組到人多地方佩戴口罩，以及注意個人衞生。

參考衞生署監察數據，本港上月初踏入冬季流感季節，之後連續3周相關數字均下跌，惟最新監測數據又見回升，本月首周（1月28日至2月3日）衞生部門收集共8,461個呼吸道樣本中，有442個對流感病毒呈陽性反應，比率為5.22%，比前一周4.9%高，幸仍低於9.21%的基線水平；公院入院率則為0.3（每一萬人口計），亦比前一周的0.27高，並高於0.25的基線水平。

許樹昌昨日出席一個電視節目指，上月流感數字雖持續回落，但不代表流感季節完結，參考以往數據，流感季節都是在1至3月出現，並呈「M」字形趨勢，即數字會一度下降，之後再度攀升。他指出，呼吸道病毒十分受溫度影響，近日天氣轉冷，病毒相對會較活躍，預計農曆新年後流感病例將會回升。

籲出入人多地方戴口罩 至於新冠病毒方面，最新監測數據顯示病毒活躍度輕微上升，衞生防護中心公共衞生化驗服務處於本月首周收集的7,127個呼吸道樣本中，有578個樣本對新冠病毒呈陽性，比率為8.11%，比前一周6.56%高；學校及院舍爆發報告亦由前一周的兩宗增至7宗，受影響人數由7人飆升3.4倍至31人，上周首4天（2月4至7日）更進一步錄得8宗爆發報告，共影響57人。

許樹昌強調，社區中仍然有不少新冠感染個案，求診數字頗高，不過大多是輕症，病毒的嚴重性減弱，地區監測顯示上月第3至4周的情況屬於中度，建議市民到訪人多擠迫地方或乘搭公共交通工具時，戴上口罩及清潔雙手，注意個人衞生，尤其是高危群組人士如長者。