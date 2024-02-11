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狂徒燒毀車場3座駕

【本報訊】前晚深夜11時許，落馬洲古洞路42號一停車場保安員報案，指停泊在上址的兩部輕型貨車及一部私家車起火冒煙。
消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢救熄，火警中無人受傷，亦毋須疏散。人員經初步調查後，相信起火原因有可疑，把案件列作「縱火」跟進，暫未有人被捕。
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