爭女群毆捱斬 兩男送院同被捕

【本報訊】大年初一旺角發生傷人案。昨日清晨6時許，執法部門接獲通菜街2A號保安員報案，指兩名青年與3名男子，在上址大廈地面懷疑打架，期間一名17歲青年懷疑被人以硬物襲擊；一名姓張（25歲）青年捱斬，其後與該3名男子逃去。

其後，人員接報指在砵蘭街及登打士街交界發現受傷的姓張青年。經初步調查後，該名17歲青年及張男涉嫌傷人被捕，已被帶走調查。被捕兩人受傷，清醒由救護車送往廣華醫院治理。

據了解，事發前一名女子與該名17歲青年及其一名男友人飲酒，其後該女子接獲一名男子電話，對方得知她在該青年家中。未幾，包括張男在內共3名男子抵達上址，在樓下與該青年及女子等3人碰面，期間雙方因該名女子爭執，雙方拳來腳往，有人更亮出一把約30厘米長的刀斬向張男，惟混亂間卻誤傷青年，導致兩人分別眼、肩、頭及手部受傷。

追緝3名在逃男子 隨後，青年折返家中，張男逃至砵蘭街與登打士街交界不支倒地，其他人則不知去向。

人員經翻查「天眼」片段及初步了解案發經過後拘捕兩人，並通緝3名俱年約20至30歲的中國籍男子。