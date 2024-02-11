吐公撞拋錨車致翻側 對面線八卦3車串燒

共釀9大人2嬰孩傷 年初一齊送院 大年初一大埔吐露港公路意外頻生，一小時內5宗車禍多人受傷或不適。最嚴重一宗牽涉兩部私家車，其中一車因故障停靠路邊，惟尾隨一部私家車疑收掣不及致首尾相撞，前車車尾被撞凹，後車翻側損毀嚴重，意外中11人送院包括兩名嬰孩，據悉其中一人傷勢較重。相若時間，有對面線司機疑因「八卦」釀3車串燒。受多宗意外影響，上址來回部分行車線一度封閉，交通十分擠塞。

昨日下午約3時，一輛銀色私家車沿吐露港公路往上水方向行駛，當駛至近小白鷺水上樂園對開，疑因「拋錨」在一燈柱位置停下。據悉，當時男司機落車了解，並等待拖車支援，詎料尾隨一輛藍色私家車疾馳而至，該車司機疑未及時察覺路況，收掣不及下撞向銀色私家車並向右翻側。

至於捱撞私家車則被推前一段距離，右車尾嚴重凹陷；藍色私家車「大銀幕」爆裂，車頭嚴重毀爛。據悉，前車當時載乘6人包括一名男嬰，後車連同一名手抱女嬰共有5人。救援人員趕至施援，發現11男女包括兩名俱一歲的男女嬰孩需要送院，據悉其中一人情況嚴重。執法人員封鎖現場，以便調查意外經過及原因。

句鐘5車禍 塞爆南北行線 在相若時間，吐露港公路近中文大學有電單車「自炒」，一名男子輕傷，清醒由救護車送院。此外，雲匯對開有3車相撞，一輛電單車被夾在兩輛私家車之間，鐵騎士腳部受傷。另外，早前兩車首尾撞的事發地點，約半小時後再生事故，有途經司機在對面線觀望車禍情況時，意外釀成3車串燒，幸好僅屬輕微擦撞無人受傷。而在下午近4時，同一公路又有一宗兩車相撞意外，一名女乘客報稱不適，需要送院檢查。受連串車禍影響，吐露港公路南北行部分行車線一度封閉，北行車龍一度延伸至沙田馬場，南行線車龍延伸至大埔北。