商場內行為不雅 拘25歲男

【本報訊】上周四（8日）下午，葵涌執法人員接獲報案，指懷疑一名男子於興芳路一商場內的遊樂場，向一名女子作出不雅行為，該名男子得逞後逃去。

執法人員經深入調查後，翌日於葵芳邨拘捕一名姓王（25歲）男子，涉嫌「作出有違公德的行為」，他隨即被帶走調查。