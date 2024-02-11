15年宵市場 7日錄200萬人次到訪

【本報訊】全港15個年宵市場運作7日，至昨早大年初一清晨關閉。食物環境衞生署表示，期內共錄得約200萬人次到訪，而維多利亞公園年宵市場單日更錄得超過20萬人次。昨早關閉後，食環署動員228名員工及調動50架次垃圾收集車和水車清潔維園年宵市場，其餘14個年宵市場則由外判潔淨服務承辦商負責清理。

昨清晨約5時，維多利亞公園年宵市場已經人流減少，花檔檔主把握最後機會劈價促銷，有人以「超平價」招客，桃花減至50元一紮，甚至減至只需30元。數十名市民趁花市關門前帶同手推車「掃貨」，冀能購買平價年花。

至年宵市場關閉時，場內一片狼藉，花檔將賣剩的花卉棄置在檔位，蘭花、水仙及桃花「應有盡有」，數十名市民則在場內「碰運氣」，拾走花商扔下待清理的花束。

至清晨6時45分，食環署封閉年宵市場出入口，並禁止市民進入，食環署職員在場勸喻市民離開，以準備清理。食環署稱，從年宵市場收集由花檔檔主自願送贈未售出的花卉和盆栽，該署員工組成的23隊義工隊協助部門把收集到的約1,726盆花卉和盆栽轉贈予223間安老院／殘疾人士院舍和兩間公立醫院。另外昨日亦在年宵市場回收了不少可循環再用的物資。

食環收集花卉轉贈院舍 環境及生態局局長謝展寰和食環署署長楊碧筠早上約8時半到維園，視察清場及廢紙回收站的情況，並向工人拜年和派發朱古力，亦到年花臨時收集站與義工隊合照。所收集的年花將會送予安老院、殘疾人士院舍和公立醫院。