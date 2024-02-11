東呼即應：熱門年花暗藏毒素 毛孩誤食小命難保

杜鵑水仙百合富貴竹 東呼即應教避中伏 正所謂花開富貴，新年期間，不少人都會買應節年花為家居增添節日氣氛。而年花種類繁多，色彩繽紛令人賞心悅目，但是部分年花對於寵物來說，卻可能是「致命陷阱」。有幾款常見的年花更含有毒素，如果貓狗不小心進食，有機會中毒導致嘔吐及腹瀉，嚴重會影響中樞神經系統，甚至分分鐘令毛孩的小命不保。《東呼即應》請來專業人士，為寵物主人解答疑難，究竟哪一款熱門年花對寵物貓狗有害，如果懷疑貓狗誤食植物中毒，主人又應該如何做呢？

轉眼間又到農曆新年，不少市民會買年花裝飾家居、催旺風水。不過年花雖然美麗，但有可能暗藏陷阱，有市民指水仙花香、蘭花漂亮，也不清楚甚麼花對寵物有害。對於家有毛孩的市民來說，選擇年花要打起十二分精神，不是毛孩要求多，是因稍有不慎，可能會危及毛孩生命。

可引致失明屙嘔腎衰竭 非牟利獸醫服務協會（NPV）幹事黃子恩指，現在市民很多時候都是買杜鵑花、水仙花、百合花，還有富貴竹，其實這4種年花對動物來說有毒性，若動物誤食或導致一定程度傷害，杜鵑花其實是一種很常用的中藥，但毒素也不小，如果狗狗誤食，會引致出現失明情況，甚至會嘔吐或者肚瀉，嚴重可能會影響神經系統或者心肌系統。

黃子恩又提到，水仙花的莖部、花蕾的毒素亦比較高，如果中毒嚴重可能會引致昏迷甚至出現痙攣情況；至於百合花，不少市民知道，百合花對貓來說是「第一劇毒」，即使進食小量亦會導致中毒，嚴重會引致貓咪急性腎衰竭；聽上去「招財」的富貴竹，若被貓狗誤食，可能會引致牠們情緒不安，例如異常興奮、食欲不振等，嚴重情況可能會嘔血。

鼻敏感忌買多花粉年花 如果一旦出現以上情況，黃子恩指，主人要先看動物食用了多少分量，有毒的年花可以觀察當下情況如何，如果食用了較小量，可以先打電話給醫院講述情況，如出現昏迷、痙攣甚至比較嚴重的情況，就應該要立即求醫。他亦建議飼養貓狗的市民，如購買了上述年花，盡量擺放在高位或動物無法接觸的範圍，以降低風險。

不過，毛孩有「禁忌」年花，人類是否就百花皆宜？耳鼻喉專科醫生周苕華指，其實很多香港市民都患有一定程度的鼻敏感，當遇到有多花粉的年花或者重香型的花，譬如百合花、鬱金香和向日葵，都屬於花粉量很重的花，鼻敏感患者可能會出現流鼻水、噴嚏不止、鼻塞、鼻癢甚至眼睛紅腫、流眼淚的情況，一旦爆發鼻敏感，比較有效的治療是服食含有抗組織胺的藥物，可以考慮用鹽水洗鼻，嚴重的話也可以噴類固醇噴劑。

看來買年花都有不少講究，有鼻敏感的市民，記得避買花粉多的年花。而根據專業獸醫建議，飼養寵物的市民就可以考慮購買對人與動物都比較安全的鮮花來應節，而蘭花就是其中一種選擇。

作為一位負責任的主人，除了要盡力照顧寵物的起居飲食，還要留意家居布置是否潛藏危機，做足防範措施，自然可以將意外發生的機會減至最低。非牟利獸醫服務協會最近在社交平台發出貼文，列出8款年花是貓狗不宜接觸，除了上述提到的杜鵑花、水仙花、百合花、富貴竹，還有菊花、芍藥、萬年青及劍蘭，各位寵物主人要特別留意了。

賀年食品大多危害寵物 另外，親友新年團聚做節，不少得吃傳統的賀年食品，例如蘿蔔糕、盆菜、湯圓等，有的主人喜歡與寵物分享美食，不過這類賀年食物對於寵物來說實在太油膩，吃了可能會引致腸胃炎以及胰臟炎。為謹慎起見，主人不應該餵食之餘，亦要注意不要讓毛孩偷食，特別是朱古力，朱古力含有咖啡鹼，貓狗對咖啡鹼代謝能力低，食了朱古力會引發嘔吐、腹瀉、昏迷甚至死亡，所以說朱古力對於毛孩來說是毒藥。外國曾經有一隻小狗被餵食朱古力後引發嚴重嘔吐，嘔到一地「泥漿」的樣子，看了令人心痛。

市民要把年花盡量擺放在較高位置，讓貓咪無法接觸。 東網版面新設計一撳即睇 倘若寵物進食水仙花的莖部，可能會導致中毒。 東呼即應爆料熱線