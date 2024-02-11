兒童津貼4月起上調 兩孩最高可獲4830元

【本報訊】立法會福利事務委員會龍年首個會議於本月19日舉行，根據勞工及福利局向該會提交的文件顯示，施政報告建議的措施、「在職家庭津貼」計劃下住戶及兒童津貼金額自4月起劃一增加15%，相關文件指，一個育有兩名合資格兒童的四人住戶，可領取職津的最高金額，將由現時每月4,200元增至每月4,830元。估計每年涉及的額外開支約2.57億元。

惠及21歲以下合資格青年 勞工及福利局在職家庭及學生資助事務處表示，新津貼額適用於今年5月起遞交職津申請的住戶，除工時較長、收入較低及沒有領取綜援的在職住戶受惠之外，相關住戶的每名合資格的兒童及青少年（即15歲以下，或介乎15至21歲並正接受全日制非專上教育學生）亦可發放兒童津貼。

文件續指，職津計劃自2018年4月推出，至今年1月中旬，當局共收到超過69.5萬宗申請，當中68.4萬宗申請已處理完畢，約63.2萬宗（即超過九成）獲批，發放金額超過95.4億元。

當局又指，2023年12月底時，職津計劃共有超過5.1萬個「活躍住戶」（即獲批職津並在過去六個月遞交最新一輪申請的住戶），涉及約17.3萬人，約7.1萬人是兒童。活躍住戶數目高於前低津計劃近一倍。