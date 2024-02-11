2‧11女性參與科學國際日 城大：續增女科研人員比例

【本報訊】聯合國將今日列為婦女和女童參與科學國際日。香港城市大學多位女性教研人員及學生一同參加全球慶祝，城大校長梅彥昌表示，城大是提供平等機會的領先機構，女性成員對工作充滿熱誠、盡責並成就傑出。而城大近年亦持續提升女性職員的比例，以消除性別歧視、打破障礙和提倡共融。

推動性別平等 盡展所長 城大協理副校長（研究）鄭淑嫻表示，多元化的思考角度及經驗，是推動創新及尋找可持續方案解決全球問題的關鍵，協助女性在科學領域盡展所長，可造就大量的人才和創意，及啟發未來的女性。

聯合國於2015年通過決議，宣布2月11日為婦女和女童參與科學國際日，目的是在科學、技術、工程及數學（STEM）領域促進女性發揮所長，並推動性別平等。聯合國指過去多年來，在STEM領域的各個層面，均有重大性別差距問題。