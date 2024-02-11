政府擬擴社區客廳 選址劏房密集區

【本報訊】政府去年提出「社區客廳試行計劃」，在劏房戶密集的地方設立社區客廳，讓劏房戶有地方煮飯、洗衣，以及讓小朋友做功課，同時擴闊日常社交。當局指出，去年底在深水埗設立為劏房戶首個逾8,000平方呎的「社區客廳」，成效佳，有助改善劏房戶的社交。而目前正就不同地區共5至6個地點設立新「社區客廳」與熱心捐助人士或地產商商討，預料裝修好後，可盡快投入服務。

首個社區客廳於去年12月在深水埗開幕，當局指成效顯著，希望可做到住戶的劏房只保留作為睡房。現時亦有住戶透過社區客廳的廚房，約朋友一起煮飯，或暫託小朋友。當局又指近日去信更多發展商和善心人，尋求捐出地方作新的社區客廳，反應良好，目前商討中的社區客廳包括葵涌、土瓜灣和紅磡等劏房密集的地方，面積有大有細，裝修好就可以服務有需要人士。

貧窮線欠精準 研修訂指標 另外，當局又指，現有以一條貧窮線計算貧窮人口不足夠，正研究修訂貧窮線的計算方法。現時貧窮線只以住戶收入中位數一半計算，如人口高齡化，多人退休會令很多人跌入貧窮線，惟這些人不一定是貧窮。當局認為設更多指標會更準確，待政府經濟顧問完成研究後，會將有關建議提交扶貧委員會討論，接受後便會正式採用，冀令政府制訂扶貧政策時更精準，預期今年內可以推出新的計算貧窮方法。