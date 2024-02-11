缺陣風波發酵 北京足協：無辦美斯比賽計劃

【本報訊】阿根廷球王美斯早前隨國際邁亞密訪港，但稱傷拒絕落場，風波發酵下，近日燒至內地體育機構相繼腰斬原有合作項目，繼浙江杭州市體育局上周五（9日）宣布取消阿根廷足球隊下月到杭州進行友誼賽後，北京市足球運動協會昨日亦發表相關聲明回應球迷詢問美斯會否赴京比賽，核實目前沒有舉辦美斯參加的相關比賽計劃，換言之，原屬計劃中的阿根廷國家隊北京行程也胎死腹中。

內地媒體此前報道，阿根廷足協上月曾披露，美斯任主將的阿根廷國家隊將於下月18日至26日到中國進行兩場熱身賽，當時被傳的行程是先在杭州奧體中心對陣尼日利亞，其後轉往北京，在京城新工體對陣科特迪瓦。如今杭州與北京的兩個項目均作廢，阿根廷隊的熱身賽安排成為另一焦點。

據指，在6月美洲盃前，阿根廷要進行熱身賽的時間已不多，很可能將兩場對陣賽事由中國改到美國，因美國是今年美洲盃的東道主，隊員可以提前適應美洲杯舉辦地的氣候。

杭州已取消相關友誼賽 杭州市體育局前日晚上以基於「眾所周知的原因」取消原定3月舉行的友誼賽，聲明並指，作為商業賽事，早前某公司與阿根廷洽談下月到杭州進行友誼賽，惟據向主管部門了解，賽事舉辦條件不成熟，故決定取消。