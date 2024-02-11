投資詐騙成趨勢 網上難查 破案率低

去年9萬宗罪案 網騙佔7成 籲市民機警 本港去年錄得約9萬宗罪案，較前年上升29%，主要是因詐騙案上升所致。執法部門指網上騙案佔整體七成，涉及超過90億元，三分之二涉及投資騙案，涉款達58億元。當局指出由於市民投資、購物以及交友等，很多活動都在網上進行，當市民受騙時，往往騙款已經很難追查，令破案率偏低，故宣傳教育最為重要，市民本身亦應對騙案提高警覺。另外，執法部門去年與「轉數快」平台合作，轉帳到「防騙視伏器」內有記錄的戶口時就會發出警示，推出近一個月，已經發出14.8萬次警示，平均每日超過4,000次。

冀餐紙飲品套宣傳防騙 現時有不少免費工具讓市民使用，包括防騙易熱線18222，執法部門指去年有5萬多人使用，當局希望可增加下載詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」的市民，包括正與飲食集團商討，在餐紙或飲品套中加入宣傳，以做到更「入屋」。執法部門續指，詐騙案於過去幾年不斷上升是世界趨勢，提及防騙峰會主辦單位估計全球過去一年，因騙案損失金額達一兆美金，很多執法部門都面對相同問題。

執法部門稱以「猜猜我是誰」及假扮內地官員為主的行騙手法仍然存在，近期較新的手法，則包括釣魚騙案，會發出短訊訛稱市民的積分到期要快快兌換，誘使受害人登入連結，部門重申騙徒手法層出不窮，呼籲市民小心。JPEX案至目前為止有2,600多宗舉報，涉及金額超過16億元，事件中已有70人被捕，凍結資產超過兩億元，但由於虛擬資產流向複雜，當局正進一步密切追查。

計劃罪案黑點安裝天眼 至於昨日是大年初一，執法部門重申發出告票並無工作指標，難以一刀切表示不會「抄牌」，指有需要時會酌情處理，惟有市民曾經將車泊上行人路，令途人要兜出馬路，產生危險，部門表示一旦可能構成危險便必定執法；又指正計劃在罪案黑點及人流較多等地方安裝閉路電視，以防止罪案及監察公共安全和公共秩序，重申會確保市民私隱不會受到傷害，不會設於私人地方，亦會諮詢私隱專員公署意見