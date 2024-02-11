林村拋寶牒祈福 善信拋足30年

【本報訊】全面復常後首個農曆新年，市民節日活動多籮籮。昨日是大年初一，不少市民一家大小到大埔林村拋寶牒許願祈福。有善信表示維持該習俗多年，以前由父母帶同拋寶牒，現時則偕同妻女前來，亦有旅客慕名而來感受本港過年氣氛。今年林村新設「許願夜市」，市民可於夜間拋「發光寶牒」，有檔主指昨日中午人流較往年少約三成，幸天氣好轉，預計夜市生意不俗。

新設許願夜市 供發光寶牒 大埔林村許願節由昨日起至正月十五（24日），一連15日在林村許願廣場舉行。有善信表示，自小與父母到林村擲寶牒許願，已持續20、30年，現時則與妻女同來，自己拋了4、5次寶牒才成功掛在樹上，女兒則拋了10多次，希望家人身體健康、家庭融合，香港愈來愈好。他指，會與朋友和親戚在林村停留一個上午互相拜年，認為今年過年氣氛很好。

今年林村新設「許願夜市」，市民可於夜間拋「發光寶牒」祈福，並觀賞夜光許願樹，村內亦設立多個發光「打卡」點，讓市民拍照留念。部分攤檔早上已開始營業，有檔主表示，中午人流逐漸暢旺，但相比上年少約三成，或與通關後港人外遊有關。她指，早前天氣寒冷，原本預計夜市生意一般，但昨日天晴，稍後時間應會有更多人到訪，而發光寶牒售價60元，比普通寶牒貴10元。