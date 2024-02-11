兩男女「龍B」凌晨零時搶閘出世

【本報訊】甲辰龍年有一男一女「龍B」搶閘出生，兩嬰昨日凌晨零時零分順產出世，其中男嬰在香港中文大學醫院出世，重3.1公斤，為父母第二胎。女嬰則在九龍城聖德肋撒醫院出世，重3.21公斤，是父母的第一胎。及至凌晨零時2分，一名女嬰在柴灣東區尤德夫人那打素醫院順產出世，重2.9公斤，為父母的第一胎。龍B父母均表示，預產期並非年初一，對於子女成為龍B感到喜出望外，希望他們健康快樂成長。

在中大醫院出生的男嬰，是陳氏家庭的第二胎。二人已育有一名4歲女兒，他們指弟弟預產期為2月17日，前日早上入院檢查，沒有預料兒子會急不及待在大年初一出世。問到兒子在龍年出生，會否期望望子成龍？陳生笑言，「咁梗係最好啦……但最緊要係開心健康」。陳生稱已為兒子取名Miles，中文名仍在構思中。對於政府提供的二萬元新生嬰兒獎勵金，陳生認為是一封大利是，暫未決定如何使用。

另一名於聖德肋撒醫院順產出世的女嬰，是富氏家庭的第一胎。富生表示，女兒比預產期遲了數天出生，沒料女兒會在大年初一出生，「第一次做爸爸，梗係開心啦，依家（腦內）一片空白，最緊要多謝太太（誕下女兒）。」 富太表示，因女兒較重，「生咗12個鐘， 好辛苦」，慶幸生產過程順利，感謝醫護人員。二人尚未為女兒取名，只希望女兒健健康康、快樂成長。

初為人父 冀增侍產假伴妻女 在東區醫院出生的女嬰，同樣是程氏家庭的第一胎。程太表示，女兒的預產期是本月14日情人節，前日突然入院催生，差不多踏入龍年時，醫護人員感到很興奮，鼓勵她盡快生產。程生期望女兒簡單、健康成長，他不擔心女兒面對競爭，最重要是做好身教。

對於政府會提供二萬元生育津貼，程太認為是不錯的禮物，但希望參考外國做法，每個月都有資助；程生則期望增加目前5天侍產假，有更多時間陪伴妻女。

另外，沙田威爾斯親王醫院亦有一名女嬰在零時3分出世，重3.03公斤；荃灣港安醫院一名女嬰零時33分順產出生；屯門醫院一名男嬰於零時44分出生，重2.7公斤。