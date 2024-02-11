北上潮湧 今出境高峰

南下客明言節省旅費 睇騷拒過夜 即晚返歸 農曆新年期間兩個口岸延長通關時間，便利市民往返內地，截至昨午4時，累計有逾44.3萬人次出入境，預料今日是出境高峰期，估計北上消費潮會再現。入境方面，有到港觀光的內地旅客明言不打算在港過夜，昨晚已返回內地，轉到其他城市旅遊；亦有來自海外的遊客打算留港逾一周，預計會在港花過數千元。經常往返內地的經濟學者認為，深圳商戶收費平、經營時間長，估計農曆新年假期港人北上熱潮會持續，旅客或只南下香港欣賞花車及煙花便回深圳過夜。

踏進大年初一，不少內地旅客來港過年，在高鐵西九龍站入境大堂，持續有旅客抵港，但訪港大都行李簡便、或只帶背囊。有內地旅客表示，希望來港體驗獨特的新年氣氛，稍後便會轉往廣州旅遊；另有旅客指只計劃在港逗留一天，打算「急急腳」到太平山頂及坐電車後離開，不打算在港過夜以節省旅費。

孟加拉旅客Ifrit則向本報表示，打算來港玩耍一周，周五回家，打算欣賞花車巡遊及煙花之餘，亦會到地質公園、鄉村等，感受香港獨特的自然風景等。而有美國旅客則打算花數千元在港飲飲食食。

學者：內地商戶收費平吸港客 香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，早一兩天亦有到內地逛街，留意到大部分商戶除收費平外、餐廳在農曆新年期間均會正常營業，尤其主要服務港人的店舖，料能吸引部分港人上深圳吃喝玩樂。

李提到，部分內地食肆會繼續在新春期間開通宵，住宿較優惠，而往返內地的多個關口亦通宵服務，但本港商戶較早關門或新春期間休息，相信會有部分內地旅客或港人在大年初一看完新春花車巡遊，或大年初二觀賞煙花後能坐車北上，未必能令本港零售業及酒店業全面受惠。

根據入境處數字，截至昨午4時，累計有逾44.3萬人次出入境，當中較多人出境，佔逾30.7萬人次。經羅湖出境的人次最多，有逾5.6萬多人次，其次為機場。另外，經機場入境人次最多，有約2.5萬多人次，其餘是經高鐵西九龍及羅湖。港府呼籲在新年期間訪港的旅客預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段或凌晨時分經陸路口岸離港，各部門亦會確保口岸運作有序順暢。

而在農曆新年期間，多個關口延長服務時間，除了落馬洲/皇崗口岸，深圳灣口岸在年三十（9日）至年初四（13日）24小時通關，羅湖口岸亦由年三十及年初二（11日）通關至翌日凌晨2時，期間港鐵東鐵綫亦會延長服務時間；城巴亦開辦全新通宵巴士路線，分別接駁屯門市中心、屯門碼頭來往深圳灣口岸；由銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲（新田）口岸。

九巴則加強現有落馬洲（新田）口岸的通宵路線，由天慈往來新田，覆蓋天水圍、元朗及新田皇巴站；開辦尖沙咀東前往新田皇巴站的通宵路線。巴士公司又指會按客量情況加開往來新田皇巴站及上水站的通宵短程特別班次。