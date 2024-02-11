屬火行業興旺 利文藝創科

九運開局，香港經濟表現平平，受惠於全面開關後的市民出行熱潮，玄學家預料積極舉行的國際活動將為旅遊業、酒店業及航空業帶來短暫利益，惟整體發展依然緩慢。至於今年五行屬火，會對火的行業興旺，例如文化產業、藝術相關以至創新科技等。

旅遊業運滯 食腦界別突圍 玄學家雲文子稱，香港經濟的奇門卦象為 「河魁」逢「地盤騰蛇」，料經濟處於平滯狀態，虛象較多。而出行熱潮持續也帶動旅遊業、酒店業及航空業，惟卻因大企業對香港持保守的態度未有突破，整體發展依然比較緩慢。

今年屬火的行業例如互聯網、高科技相關的行業表現較為理想，一些藝術性行業，如時裝設計、室內設計、歌舞藝術等都會受惠。

雲文子又稱，甲辰年是一個教育培訓行業發展的大好時機，改革後的教育事業將會進入另一階段。離九宮屬火，一些靠腦袋、腦筋、創作、新思維的行業也會冒起頭來。但另一廂，踏入屬火的九運，軍火軍事武器也連帶興旺，全球發動戰爭的機會也隨之而增加，國際性經濟因素衝擊香港經濟，也難免受到負面的影響。

不過，另一玄學家方海閱就指，今年立春八字是「甲辰年、丙寅月、戊戌日、庚申時」，以今年立春八字看，五行中最旺是土，與土有關的行業，例如公路鐵路等基建行業、建築材料，如水泥沙石等行業。而房地產亦有帶動，但不是大升的時候。其次興旺的才是火，如科網、電訊、電子、石油及能源等相關行業。