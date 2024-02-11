樓市一仆一碌 恐衰到2026

八運五行旺土，故此屬土的地產業在過去20年風生水起，樓價鯉躍龍門，業主無論投資或自住都大收旺場。然而，踏入九運五行屬火，一眾玄學家都一致看淡樓市，有人更預料未來3年都屬跌市，今年樓價下跌至少三成，呼籲市民忍一忍手，不宜投資炒樓。

玄學家七仙羽指，九運五行屬火，地產屬土。八運屬土，過去20年地產興旺，很多人投資炒樓皆大賺。然而，火不旺地產，流年甲辰，地產被克制，代表不順利，用風水去計已經不好，再看社會的經濟環境再加上高息環境，種種迹象都顯示樓市表現走下坡，預期今年樓價最起碼跌三成，而且不能只看一年，預計到了2025至2026年的樓市亦未見好轉，進入一個跌市周期，建議大家忍一忍手，今年不是入市好機會。

臨凶象「入墓」 較損新界離島 另一玄學家雲文子就謂，本年須特別留意地產樓房的運勢較弱，奇門卦象為「九地」屬土逢「傷門」逢「門迫」臨凶象「入墓」，在各種不明朗的因素影響之下，隱憂於年內將未能徹底消除，整體也內藏暗湧，本港經濟亦有可能因而備受拖累減慢復甦速度。

她預料，樓市在龍年開始呈現跌勢，新界地區、北大嶼山、東涌等情況較為嚴重，全年樓價整體表現趨勢下行。雖然港人移民潮勢頭今年將會放緩，但市民買樓的意欲減低，本土及內地投資者追捧形勢減退迹象未有起色，本港住宅供應亦將構成另一個重要的負面因素，打算在今年安居樂業的市民，也必須量力而為。

不過，玄學家李丞責指出，一般需求的物業及住屋今年行九紫星，會稍較興旺，新婚夫婦住屋等基本需求仍然存在，但豪宅則行東北六白驛馬星，有來有去，似乎市況未必常佳。但三碧是非星入中宮，整體國與國摩擦仍存在，因此大眾需留意會出現政策市等，但相信今年中後向好，可說是「蛻變之年」。