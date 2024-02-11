九運旺火剋樓市 冧3成血流難止

農曆6至7月兇險 股民宜忍手防突變 本港在兔年全面解除所有防疫措施，港人自3月起得以重展笑臉，應驗玄學家預期兔年立春後斗轉星移的預測。來到甲辰龍年，玄學家預期踏入九運首年起伏較大，新舊交替會有變化及衝撞，香港亦受全球經濟衰退影響，回復元氣需時。九運得「朱雀」輝照，屬火行業興旺，如演藝、科網及能源等行業加速發展。惟五行屬土的地產行業則在甲辰流年被克制，玄學家一致看淡樓市，更預期未來3年樓價皆向下，最多跌三成。至於股市表現亦未如理想，需特別留意農曆6、7月份市場波幅會有大幅上落，投資者需額外小心，切忌盲目進行投機性活動。

2023年香港全面踏上復常之路，港人重新向世界出發，亦有大量市民北上消費，留本地消費者不似預期，拖慢經濟復甦的步伐。2024年踏入九運，玄學家雲文子就稱，香港龍年運勢的奇門卦象為「九地」逢「傷門」逢「門迫」帶「入墓」，臨格局為「日奇入墓，被土暗昧，門凶事必凶」。踏入九運，香港龍年運勢稍有改善，惟九運首年起伏變化大，全球各地處於或邁向經濟衰退，故本港必須經過重組秩序，元氣才能慢慢回復。

玄學家李丞責料本港龍年上半年的經濟仍然比較「危險」。他指出，過往10個龍年的運勢中，有9個都是下半年才順利，現時只能靜待時機。不過，今年南位為破財星，飲食、科技及能源相關行業仍未全面看好，會汰弱留強。銀行、娛樂業則受五黃災星而比較麻煩。不過，建築業今年行一白偏財星，修橋補路等基建尤其強勢，小型裝修則較遜色；旅遊、物流及航運業則行八白財星，料會人丁旺相，希望能同時旺財。

北面有水旺 特別大埔元朗 八運時香港旺西南有水之處，如九龍西及尖沙咀等區域發展暢旺，樓價升勢強勁。玄學家方海閱指，九運就會令北面有水（零神水）之處興旺，例如港島北、新界北，特別是元朗及大埔一帶。另外，東南有水（照神水）亦能帶旺相關區域，預期九龍東南方的觀塘、啟德一帶，在九運亦得到發展。

方續指，2024年立春八字是「甲辰年、丙寅月、戊戌日、庚申時」，從今年立春八字表面看，好似不錯，惟細看立春八字的地支，「辰戌沖，寅申沖」，都是相沖，所以今年經濟都頗為動盪。雖然有些政策出台扶持經濟，但人心虛怯，很多人都不敢作長遠投資部署，見高就收，樓市、股市亦如是。

股市波動大 籲綁10安全帶 2024年股市開局不順，恒生指數連跌數日，更一度跌穿15,000點，創14個月新低。玄學家七仙羽坦言，今年股市會有大風浪及波動，形容「大家要綁定10條安全帶！」她預期農曆新年過年後，大約3至4月便要留意綁定安全帶，呼籲不諳投資的市民按兵不動，不宜胡亂投資，以免遭受損失。

雲文子亦稱，香港股市時弱時勇，困擾港股的主因是企業經營困難、實體經濟創傷並未得到真正回復。調整後反彈幅度雖然力度較弱，但也明顯擺脫了長期向下的壓力，然而醞釀多時的泡沫有機會在此時爆破，切勿漠視各種危機預警，投資時更應量力而為以防突變。需特別留意農曆6、7月份市場波幅會有大幅上落，投資者需額外小心，切忌盲目進行投機性活動。