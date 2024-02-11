初一至十六 黃大仙祠延長開放時間
【本報訊】新春祈好運，大批市民在年卅晚在黃大仙祠上頭炷香後，初一仍然有不少市民到該寺祈福，在為方便善信，嗇色園黃大仙祠昨日起至正月十六（25日）期間，將延長開放時間。昨日開放至晚上9時，今日至十三（11至22日）期間，由早上7時30分開放至下午6時，正月十五（24日）元宵節會開放至晚上10時，正月十四（23日）和十六（25日）就開放至晚上8時。新春期間人流眾多，祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，市民須聽從工作人員指示，排隊等候。
太歲元辰殿今起重開
此外，太歲元辰殿今日重開，及至正月十六期間，由早上8時開放至下午5時。今日起至整個正月（2月11日至3月9日），生肖凡屬龍、狗、牛、兔之市民，只要出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。
財神宮昨日開放至晚上9時，今日至正月十三期間，由早上8時開放至下午6時，正月十四及十六開放至晚上8時，正月十五元宵節開放至晚上10時。市民於新春期間前來參拜財神，捐款100元或500元請領一片或一套5片金箔，可為財神像貼金身祈願財運亨通，另可獲贈「彩龍躍瑞雲」等福物擺設，數量有限，送完即止。
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