中大文物館展覽 50珍品說龍

【本報訊】昨日大年初一，正式踏入龍年，在世界每個角落都能看到龍的影像，千百年來為世世代代提供了無限想像空間。中文大學文物館舉辦《甲辰說龍》特別展覽，展出50多件館藏展品，涵蓋玉石、骨刻、金器、青銅器、陶瓷、石刻、絲織、文房、拓本等類別，細說龍在中華文化，特別是藝術中的演變與地位。中大文物館大年初一至初四（10至13日）休館，年初五（14日）起展館照常開放，公眾免費入場參觀。

「龍」一字於華夏最早的古文字，可追溯至商代，當時的甲骨文中已有出現，青銅器、玉石、骨刻等亦常見有龍的形象。文物館副研究員童宇指，文物印證了龍在早期歷史的重要地位，而遼河、黃河、長江流域等中國早期文明發源的多條大河流，均有龍的身影，而龍往往與水相關，出現在先民的祈雨活動中。童宇認為從形象上，龍應該是一種複合的動物，它有蛇的形態，又有鱷魚等特徵，是將不同的動物綜合於一身的一種神話怪獸。

童宇稱，過去數千年，龍的形象隨着社會發展不斷演化，但象徵意義始終如一，而與西方龍最大的分別，在於龍在中國文化是吉祥的象徵，但在西方文化，卻是象徵貪婪或者破壞性。而龍紋更是王室人士專用，不過童宇亦指出實際執行十分靈活，例如今次展覽的重點展品，乾隆時代景德鎮御窯廠督陶官唐英，為自己所製作的墨彩雲龍紋筆筒中，題有詩句「擲杖葛陂仙法大，點睛僧壁巧人同」，顯然暗示所繪者為神龍，但只要不繪五爪，便被默認允許。

龍紋演化揭示歷史更替 童宇續指，龍紋的演化揭示了中國歷史更替，從中外文化交流到歷代民眾審美觀的變化，甚至是各朝代的統治模式，都在圖案中一一呈現，他認為龍紋的變化可反映王朝的興衰及社會發展，他以近代藝術家葉因泉繪製的《百子迎春圖》作結，圖軸描繪舞龍場景，反映現代社會中，龍信仰的延續。