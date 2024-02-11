花車熱舞躍動全城 市民歡呼夾道助興

闊別4年復辦叫好 29隊伍施渾身解數 停辦4年、今年終於復辦的新春花車巡遊昨晚在尖沙咀上演！數萬市民及遊客夾道觀看，今屆表演請來美國啦啦隊、菲律賓和日本勁舞團等，29支來自香港和世界各地隊伍以歡樂舞步迎接新一年。有市民因為女兒參加表演，下午2點已到場霸位。來自比利時的旅客一家3口來港，適逢農曆新年，他們特別購買唐裝應節，女戶主指非常喜歡香港，今次已是第3次來港，丈夫更第6次來港，他們指本港的巡遊比新加坡或曼谷等地更具特色、更好玩。有來自內地的觀眾則稱演出令人震撼。

巡遊表演隊伍由文化中心出發，廣東道為其中一個熱門觀賞地點，昨午約5時，不少市民已「霸定靚位」，巡遊約晚上10時許完場，現場仍歡呼不斷。有市民表示已幾年未看過表演，廣東道沿路有許多市民夾道觀看，每當巡遊表演隊伍經過，市民均發出熱烈歡呼聲，掌聲如雷貫耳，巡遊隊伍亦以勁歌熱舞回應沿途市民，又向市民送上飛吻和擊掌，與市民同慶佳節。來自日本愛知縣的常笑文化表演團的表演者向記者表示，今次來港演出非常開心，認為香港天氣不太冷，非常喜歡香港。

愛女表演 父母兩點到場霸位 陳生陳太非常期待花車巡遊，指已很多年沒有花車巡遊，加上他們的女兒昨日有份以街舞表演參加花車巡遊，兩人一早已出動，由於擔心人多改路，或難以到尖沙咀找到「靚位」觀賞女兒表演，故昨日下午2點左右已到；她稱一定要看到完場才離開，雖然會累，但「一年一次都OK嘅！」

來自比利時的遊客Jessica，一家3口一同來港遊玩，她指非常喜歡香港，今次已是她第3次來港，丈夫更是第6次來港，認為香港比起新加坡或曼谷等地更與別不同更好玩，而且女兒亦十分喜歡香港迪士尼樂園，期望花車巡遊開始後會看到迪士尼的花車表演，對舞獅的表演也十分興奮，而且表演活動安排很好，場內保安嚴密讓她非常滿意，她又指香港新年氣氛十分好，昨天更特地在港買了中式龍年賀年衫慶節，以後也會再來港遊玩。

來自深圳的謝小姐專程來港看花車巡遊，她指會即日來回，然後明天再來香港看煙花，被問到為何不直接留港一夜，她則笑指來往中港兩地交通方便，故沒有特地留港，她又指聽說花車巡遊多年沒有舉辦，加上香港的表演較偏向國際化，所以非常期待，香港的農曆新年氣氛也比深圳更佳，「年味很重」。

表演精彩 浙江遊客計劃再來 賴氏一家3口一同來看表演，都是第一年看花車巡遊，對表演十分期待，賴生又指原先想買票坐觀眾席，但很難搶飛，故只好自行前來等位，他認為今年交通安排妥當，「每年煙花嗰啲都係咁樣，都預咗咁樣封路，所以頭先搭車都已經揀定晒路線」。

來自浙江的蔣小姐來港兩日一夜，她指乘高鐵來港非常方便，今年表演非常精彩，已計劃明年再和朋友一同來看，最喜歡的表演節目是最後一部分的飛龍演出，非常震撼。

一眾表演人員勁歌熱舞。 大批市民下午已「霸靚位」等睇表演。 比利時遊客 Jessica 日本愛知縣常笑文化表演者指今次來港非常開心。 陳生陳太的女兒也有上場表演。 有隊伍熱舞，躍動全城。 浙江遊客 蔣小姐