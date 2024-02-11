美驗農藥殘留 士多啤梨8連冠

【本報訊】農產品含殘餘農藥相當普遍，美國非營利環保組織（EWG）每年都會公布農藥殘留指南公布，今年最新公布12種農藥殘留最多是蔬果，其中士多啤梨已經連續8年成為冠軍，超過九成的士多啤梨、蘋果、車厘子及菠菜等樣本，檢測出兩種或多種農藥殘留。而牛油果及粟米，則分別獲選為最乾淨的水果及蔬菜。

牛油果粟米最乾淨 EWG是針對美國農業部和食品藥物管理局，最新的水果和蔬菜檢測數據分析，測試共抽取46種水果和蔬菜，樣本數目為46,569個。其中，美國農業部在測試前，會將樣本去皮、擦洗和清洗，而食品藥物管理局僅在測試前去除污垢，但即使清洗過後，仍發現251種不同農藥。

檢測名單中，有超過九成的士多啤梨、蘋果、車厘子、菠菜、桃和提子樣品，檢測出兩種或多種農藥殘留，甚至發現了共210種殺蟲劑。除車厘子外，各樣本都檢測到50多種不同的農藥，羽衣甘藍和芥菜、辣椒和甜椒的殺蟲劑最多，均超過100種。至於15種農藥殘留較少的蔬果中，將近65%沒有檢測到農藥殘留，其中牛油果和粟米是最乾淨的農產品。

專家建議，即使是有果皮但不吃的水果，例如橙、香蕉及百香果等，在去除外皮前一定要先清洗，較能避免去皮或剝皮時，不小心農藥沾染到果肉，而烹煮蔬菜則建議將鍋蓋打開，幫助減少農藥殘留。