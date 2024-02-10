美斯之亂終回水 新年盛事開局難

「美斯之亂」擾攘多日，連內地官媒都開腔批評後，主辦方Tatler Asia終於跪低，昨日表示會為官方渠道購票的觀眾提供50%退款。港府對此表示歡迎，但仍要求球隊解釋，為何美斯港日表現大不同。誠然，事件的確令港人感到不受尊重和滿腹問號，但現在最重要是處理好退款安排，特別是大量球迷和旅客並非透過官網買飛，他們的損失如何彌補？

主辦方表示，退款安排將在下月中前再作通知，並將美斯和蘇亞雷斯於日本賽事上陣，形容為「感到又被打了一記響亮耳光」，擺出受害者姿態。而最令人驚訝的是，主辦方指是次賽事總收入約1.57億元，但表演費、宣傳費等支出高達約1.44億元，本來收益約1,300萬元，扣除退款後虧損4,300萬元，似乎反映球隊「食水甚深」，香港被嘲為「水魚之都」，豈是無因。至於球隊國際邁亞密亦有向外媒發出聲明，理解球星缺陣令人失望，為此致歉，但強調球員傷患是球賽的一部分。

究竟球員是真的有傷在身，還是「有心玩嘢」，港人充滿疑問，港府要求一個解釋，理有固然。但老實說，一旦講到球員有傷，是真是假，外界根本無從得知，繼續死咬不放，恐怕亦不會得悉真相。只能說句經一事長一智，日後舉辦同類活動，港府必須積極參與擬定合約，保障港人和旅客利益。

再說，今次主辦方雖答應「回水」一半，但不少人都是「捱炒飛」，旅客亦早已離港，甚至沒有保留票尾，相信並非所有觀眾都能獲得退款，最終又是益了黃牛。港府至今對於如何打擊黃牛一籌莫展，今次退款安排若稍有閃失，恐怕對「盛事之都」將是又一次打擊。尤其另一球王C朗，早前亦因傷無法在深圳友賽上陣，賽事因而延期，當地主辦方向購票人士全數退款。有比較有傷害，香港的安排顯然不及深圳迅速和妥當。

無獨有偶，英國老牌搖滾歌手洛史釗活，原定今年3月假灣仔會展舉行演唱會，惟主辦單位昨日突然宣布因「不可預知的情況」將演唱會取消。儘管連帶取消台灣、馬來西亞、泰國與菲律賓等亞洲巡迴演唱會，並非僅僅針對香港，但此事已被「有心人」上綱上線，又拉扯上政治問題。尤其內地官媒曾就美斯之亂發表評論文章，表明事件不排除有政治動機，有外部勢力故意令香港難堪云云，令現在搞盛事變得高度政治化。

香港接連失威，盛事之都蒙羞，港人與有辱焉。人們實在不明白，為何2003年皇馬訪港，當時港府搞得有聲有色，卻在逾廿年後變成一鑊泡？今次事件若非有內地官媒「幫口」，主辦方會否退款，球隊會否發聲明致歉，實屬疑問。回歸業已廿多年，香港卻仍然像個長不大的孩子，令人遺憾。

不管怎麼說，事件應該盡快告一段落，無謂再就背後是否有政治原因，鑽個沒完沒了。港府必須吸取教訓，為接着舉辦的各項盛事早作籌謀，不要再生亂子。否則如何吹噓香港是盛事之都，也是毫無意義。