笑看天下：祝願香港勿淪悲情城市

星移斗轉，時序在變，「天道」變，人們的命運何能不變？前輩說，一百幾十年來的中國人（特權階級除外），其遭際可謂苦矣！但好在年年過年，遂年年有個新希望，即便難過也要過，於是「恭喜發財」。蓋此乃人所欲也，聊可互慰，這才頂着苦難一年，一年一年過下來。芸芸眾生，任你是達官貴人、平民百姓，也一律要過年！老朽母親早逝，父親在菲律賓謀生，自小孤寂，特別怕過年！如今年紀大，「身老怯增年」，對於過年，內心百般糾結！之不過，新年還是要有新希望，在此還是要「恭喜發財」，並祝讀者龍騰虎躍迎新歲，今年過得比去年好！