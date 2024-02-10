冰鑑春秋：瘦肉精風波峰迴路轉

台中市衞生局在台糖「安心豚」豬五花中驗出禁藥西布特羅（瘦肉精），引發軒然大波，不僅中央槓上地方，而且劇情峰迴路轉，支持群眾不斷翻車，還有官員感嘆「沒有休假的命」。

事情本來很簡單，台中市衞生局在台糖豬肉中驗出了禁藥，理論上台灣的豬肉都有嚴格履歷，只要按照批次檢驗、追溯源頭，應該很快就能查明真相。但中央在得知台中市衞生局公布檢驗結果後，第一時間反應居然是「為甚麼要急着公布？」而在抽驗台糖產品均沒有驗出禁藥後，竟立刻質疑台中市衞生局為甚麼會驗出？跟着民意代表、側翼網軍開始交相指摘台中市「政治操作」，彷彿是市長盧秀燕為了政治利益惡意栽贓嫁禍，才搞出這個烏龍事件，這是第一次翻車。

然而隨着衞福部食藥署也驗出了西布特羅殘留，第二次翻車開始出現，原本振振有詞的衞福部次長王必勝成了眾矢之的，民眾要求他下台負責，而此時出外度假的王必勝居然還嘴硬說自己沒錯，甚至還喊冤自己「沒有休假的命」，令人瞠目結舌。這時中央又宣稱西布特羅價格比鑽石還貴，根本不可能用在豬隻身上，結果有蘇一峰醫師跳出來打臉，證實西布特羅根本很便宜，完全不是政府所說的那回事，這是第三次翻車。

民進黨前立委林靜儀不服氣，請蘇一峰指出哪個廠商在賣這個禁藥？網軍側翼好似抓到了浮木，宣稱蘇一峰翻車了！衞福部部長薛瑞元為了止血，定調此為單一事件，意思是大家都別忙，我先下車。但台糖還是不甘心，說還有同批次回收的樣品，要台中市政府繼續驗。其實誰翻車誰又跳車，多數民眾並不在意，但真正的重點是，豬肉到底出了甚麼問題，恐怕在台灣永遠沒有答案。