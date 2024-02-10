橫眉冷看：何必再為此人費心

國際邁亞密球隊到亞洲作巡迴表演賽，球王美斯領軍出征，很多觀眾都是為追捧他而入場。最高價的門票，在香港賣4,800多元，到了日本，同類門票折合港幣只需2,000多元。香港人口700多萬人，觀看球賽的觀眾擠滿全場，約有38,000人；日本人口超過1.2億，入場的卻只有約28,000人，作賽場地共有6萬多個座位，入座率一半也不到。

論票價、論人數，香港球迷都付出更多，支持者也更熱烈，按理美斯在香港的演出，理應更賣力才對，事實上卻剛好相反，他在日本的球場上生龍活虎，作賽足足30分鐘；在香港則沒精打彩、面帶嚴霜，更聲稱身上有疾患而拒絕上場，90分鐘的球賽，他就連一分鐘也沒參與，直至離港的一刻，亦沒有向球迷交代原因。換作是在外國，早已引發騷動，但香港不然，球迷充其量只是踢美斯的紙板洩憤，以及向消費者委員會投訴而已。

香港球迷可能是世界上質素最高的一群，出錢固然比別人多，操守也比別人好，既是如此，我們何必再壓良為賤、自貶身價，在他人的眼中，去找自己的影子呢？事發至今已有多天，很多人仍在努力翻查片段，希望找出美斯在港期間，有否綻放過笑容，如果有的話，是在何時；有的還在反覆思索，他對香港究竟有何不滿。說實話，何必再管他！香港球迷不論人前人後，對這位球王都不失禮數，要做的我們全部做了，對方仍是如此，那便是他本身的問題。香港人往後大可以跟此君保持距離，別再用熱面去貼人家的冷屁股。

此地有的是好球迷，何愁沒有優秀的球隊、球員會樂意蒞臨獻技。美斯的人品，看來是如斯不美，那就由他去吧，我們不必再為此人費心。