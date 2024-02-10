筆下風雲：配合外部勢力反華嗎

球王美斯訪港風波持續發酵，已變成政治事件。內地官媒發表評論文章，指「外界對美斯缺陣的原因存在許多猜測，其中一種是認為有政治動機，指香港有意打造盛事經濟，但有外部勢力故意借此讓本港難堪」，又批評有西方媒體借此抹黑，影響香港國際形象和聲譽。將事件扯上「外部勢力」，恐怕風波更難了斷。

誠然，美斯此行態度傲慢，借傷拒絕落場，數日後到訪日本卻旋風康復，不僅談笑風生，更後備落場踢足30分鐘，整件事絕對不合常理，對香港絕不公平。網上不少黃媒揶揄，美斯乃係「深黃」，專程來落港府面。是耶非耶，大家不得而知，但美斯過去也有代言內地廣告，似乎又不是這麼反華。

當然，現在阿根廷換上一位極度反華、有翻版特朗普之稱的政客當總統，第一時間拒絕加入中國主導的金磚集團，美斯會否受到祖國反華風潮影響，大可自行判斷，惟球迷始終是無辜的，大家大灑金錢購票只為支持偶像，球王又何苦如此？

說到底，港府「漏招」才是致命問題。由始至終，官員對於主辦方如何與球會接觸、雙方如何簽訂合約、合約有甚麼保障香港利益的條件，全部十問九不知，文體旅局局長楊潤雄明顯失職。做了水魚才迫令主辦方和球會交代，更要勞煩內地官媒「出口」討公道，香港猶如長不大的孩子。

2003年皇馬訪港，港府搞得有聲有色，廿餘年後球王訪港，港府卻搞到一鑊泡。在抱怨外部勢力搞鬼之前，港府應先檢討自己不足，弄出大頭佛，「人的問題」才是第一。美斯是否配合外部勢力搞搞震都好，他都必會招致後果，甚至累及隊友。內地傳出下月阿根廷到中國的友賽將被取消，球員代言內地品牌的工作也會被取消。