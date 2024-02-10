龍吟虎嘯：打掉台獨只能靠強統

在殖民主義、帝國主義奴役下的一些國家和地區，資產階級領導「翻身」，一般有兩大訴求：一是對外「爭取獨立」，二是對內「爭取民主」。因此過去100多年，爭取獨立和民主成為潮流，獨立和民主綑綁在一起，互為支撐和推動。

這種時代影響，直到上個世紀90年代蘇聯解體，「蘇東波」、和平演變、「顏色革命」還很有席捲之力，而「台獨」的膨脹也深受衝擊，我們可清楚看到「台獨」與「民主」的深切關聯，「台獨意識」早在美帝操控台灣「蔣家威權統治」下發生。兩蔣之後，「民主勝利」、「民主選舉」又大大促進了「台獨」猛進，「民主」成為「台獨」的守護神，他們對「民主」頗有敬畏之心，似乎覺得「民主」的價值和政治層次高於「台獨」，「民主選舉」可以是選民意志、選票決定所有政黨和參選人的命運。

20多年前我去台灣觀選，見到一個民進黨的小頭目，他對我說，台灣是個「悲情城市」，被荷蘭統治、被日本統治、被中國統治……因此我們要獨立、建國、當家作主，這是我們與生俱來的理想和國家意識。他同時指出，台灣實施民主選舉後，在所有政黨包括我們民進黨頭上都有了一片天，這就是民意，我們都必須跟着民意走，如果有一天台灣民意告訴我們想和大陸談統一，我們就放棄「台獨」，若不放棄我們就會失去選票，就不能上台執政，我們的存在就沒有意義。

這個小頭目現在也有五、六十歲了，和賴清德的年齡差不多吧。問題是，過去20多年民進黨拚命鼓吹「台獨」、推動「台獨」，對台灣民眾施以「台獨洗腦」、「台獨催眠」、「台獨自戀」、「台獨狂熱」，製造了強勢的「台獨民意」，獲取選票，陳水扁、蔡英文上台執政16年，今後4年又會是民進黨執政。如此這般，「台獨民意」強勢多年似已不可逆轉，這就決定了民進黨決不會放棄「台獨」，要打掉「台獨」只能靠大陸「強勢統一」！