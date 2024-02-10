坦言集：不穩與等待

俄羅斯的政治耐性是因有所等待，等待的是烏克蘭因戰情失利而內訌，美國因以巴之戰無力兼顧而放棄，歐盟為本身利益擺脫美國控制而重返歐俄合作。俄羅斯的等待亦為美國、歐盟及烏克蘭所知悉，三者都處於劣勢。為勢所逼，似乎正循俄羅斯所期望的方向發展。不過，期間亦可能有變。

俄羅斯的耐性背後還有一個重要因素。俄羅斯公開說不惜核戰，實際是它要避免核戰。俄國的核武對美歐是阻嚇力量，但同時亦是它的弱點。假若美歐用小型戰術核彈攻俄本土，俄會否動用核武？雙方是在核戰和大戰邊緣試探對方。美國對烏克蘭提供的遠程攻擊武器逐步升級，不牴觸俄國的核戰底線，卻加重對俄的打擊力量，使俄國在反制中不敢用核武，卻缺乏美國這樣眾多大殺傷力武器的選擇。

美國不想擴大烏克蘭戰爭，也不甘心在戰場敗退，致韓戰式的未來和談處於被動。為取得和談籌碼，美國還要在烏克蘭戰場上再作爭取，未必會引波蘭軍入烏參戰，但多會增加現時烏克蘭用遠程武器襲擊俄本土，烏克蘭可能有意無意擦槍走火，破壞和談，引發戰爭的激化。使用稍次於核武的大殺傷力武器，在俄美雙方不一定可避免。對核武的懼怕既成阻嚇核戰的作用，也同時不排除雙方攻擊武器的升級，戰爭的破壞更大。

俄羅斯的決策權力集中，普京代表了俄羅斯，相對來說，政策穩定。相反地，歐美政治採民主選舉，每屆大選都可選上不同的政治利益集團，政策可能有變。雖然改動不了大方向，因各政治利益集團還有共同利益基礎，但具體政策可有或大或小的轉變，大者如特朗普上台對美國兩黨共識的衝擊。特別是當前美歐各國政治、經濟與社會都不穩，內部分歧與鬥爭也趨惡化，民粹主義借矛盾可以騎劫政府。歐盟成員國愈來愈嚴重的政治保守化傾向，可以扭轉它們的對外政策方向，由跟從美國變成與美國保持距離，例如在烏克蘭戰爭中，歐盟個別國家便有反戰的趨向。在烏克蘭戰爭逆轉，以巴之戰惡化，不少國家經濟停滯衰退，各種矛盾交集，民主選舉會導致政權更替、政策大異，美國與歐盟對俄的戰略政策會因而亦大有變化的可能性。

還是在這樣政治不穩定環境，俄羅斯的等待可免加劇不穩定帶來的風險，也保證俄國處於主動有利的地位。