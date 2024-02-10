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深水埗唐樓掃黃 兩女落網
其中一名被捕女子。
【本報訊】深水埗區執法人員，早前根據線報及經調查後，於本周四下午在區內展開掃黃行動，突擊搜查青山道一唐樓單位，搗破一個懷疑賣淫場所。
單位內兩名42歲及39歲本地女子，分別涉嫌「管理賣淫場所」及「協助管理賣淫場所」被捕，俱已被帶走調查。行動中，人員檢獲一批證物，包括按摩床、潤滑劑及毛巾等。
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