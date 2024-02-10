要聞港聞

深水埗唐樓掃黃 兩女落網

其中一名被捕女子。 其中一名被捕女子。
其中一名被捕女子。
【本報訊】深水埗區執法人員，早前根據線報及經調查後，於本周四下午在區內展開掃黃行動，突擊搜查青山道一唐樓單位，搗破一個懷疑賣淫場所。
單位內兩名42歲及39歲本地女子，分別涉嫌「管理賣淫場所」及「協助管理賣淫場所」被捕，俱已被帶走調查。行動中，人員檢獲一批證物，包括按摩床、潤滑劑及毛巾等。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc