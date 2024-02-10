借出戶口洗錢 裝修工判監28月

【本報訊】一名裝修工涉嫌借出戶口供他人「洗黑錢」，涉款近200萬元，因而被起訴。涉案男子昨在西九龍法院（暫代區院）承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）罪。法官考慮所有因素後，判被告入獄28個月。

涉款近200萬 47歲男被告石晉熙，報稱任職裝修工。據執法部門指，2021年8月16日，執法部門接案，指在網上購買二手物品，惟過數後，未能夠取得貨品，懷疑受騙。執法人員經深入調查後，取得收取相關騙款的傀儡戶口資料，發現該戶口在2021年8月至2022年6月期間，處理共大約197萬元的款項。執法人員於2022年3月28日將傀儡戶口持有人拘捕。

執法人員經徵詢法律意見後，於2022年12月2日起訴傀儡戶口持有人一項洗黑錢罪。被告昨認罪，執法人員向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重20%刑罰，最終被告被判監禁28個月。執法部門強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重罪行，最高刑罰可達14年監禁。案件編號：DCCC 1102/2022