利誘14歲繼女性交 中年漢囚33月

官指年齡差距成判刑因素 中年漢涉以錢誘14歲繼女與他性交，然後才批准對方外出，他早前於高院否認強姦及非法性交等5罪，經審訊後被裁定一項非法性交的交替控罪罪成，其餘4罪罪名不成立。暫委法官游德康昨判處被告監禁兩年9個月。游官指專家雖認為事主有創傷後遺症，但事主向專家描述的事件與庭上證供不符，令游官對專家診斷存疑。惟考慮到被告與事主的年紀差距等，終決定此判刑。

以M.C.C.作代號的被告，現年53歲。他原被控兩項強姦罪，及兩項交替性的與16歲以下女童非法性交罪，另被控一項非禮罪。案發於2019年至前年間，Ｘ當時介乎13至15歲，是次被裁定罪成的非法性交罪涉案時間為2021年至前年3月間發生。

創傷報告專家診斷存疑 法官指，被告家人形容他有責任感、孝順親人，報告亦顯示他沒有孌童癖且重犯機會低。不過，法官認為案中證供顯示被告利用了其繼父身份，以金錢利誘Ｘ與他性交，案件有其嚴重性。有關事主的創傷報告方面，法官發現Ｘ對專家的說法與庭上證供有分歧，且有很多事沒有向專家提及，如她會收費陪客人在網上打機，且曾考慮過向客人發裸照及泳衣照等。法官因此認為專家的診斷可能受到影響，最終在考慮被告與Ｘ年齡相距及用金錢利誘性交等因素後，判被告監禁兩年9個月。

庭上透露，Ｘ於2006年在內地出生，她指生父與母親離婚後，母親在香港與被告結婚。2019年中，Ｘ與母親來港定居，並與被告同居於新界八鄉。被裁定罪成之控罪的案情指，當日Ｘ想與同學出外，向被告索取300元。被告表明若Ｘ不願意「玩」，他不會給錢。Ｘ在不情願下到被告的房間與他性交，並持續數分鐘，完成後被告給300元予Ｘ。Ｘ於同月16日向學校老師和社工投訴，社工其後報案。案件編號：HCCC 187/2022